Einkaufsengel unterstützen Senioren und Hilfsbedürftige

"Liebe Einkaufsengel, ich danke für den Einkauf. Wenn es Sie nicht gäbe, ja was dann?! Vielen Dank!", stand neben Milch, Butter und Nudeln auf einem Einkaufszettel. Welch ein schönes Lob! Solche und andere Gesten beflügeln die "Einkaufsengel" vom SC Memmelsdorf und der Horst-Bieger-Begegnungsstätte "Mittendrin" in Memmelsdorf, in Kooperation mit zwei Discountern, sich für Unterstützung und ein lebendiges Miteinander einzusetzen.

Schon lange vor der Corona-Pandemie, seit Ende 2012, bot der SC Memmelsdorf einen Einkaufsbus an. Er holte beispielsweise Senioren ab und brachte sie zum Supermarkt sowie zurück. Nun leistet das "Mittendrin" (ein Projekt der Gemeinde Memmelsdorf in Kooperation mit dem Verein Iso - Innovative Sozialarbeit) während der Corona-Zeit Unterstützung für diesen Service.

Sollten sich die Zeiten hinsichtlich der Corona-Krise wieder normalisieren, gibt es den Einkaufsservice aber auch weiterhin als Alltagsunterstützung, berichtet Iso.

Einige Senioren haben den Einkaufsbus schon früher genutzt, andere sind neu dabei. 20 Menschen, die einmal pro Woche für sich Lebensmittel benötigen, sind bislang insgesamt angemeldet. Die Anmeldungen für den Einkaufsservice laufen über die Quartiersmanagerin Angelique Brink (Iso) vom "Mittendrin" oder über die Gemeinde. Wird gebucht, fährt Angelique Brink immer selbst mit einkaufen und ausliefern. Sie ruft die Senioren im Vorfeld regelmäßig an. Mittwochs sammelt sie dann die Einkaufslisten ein, so dass am Donnerstagvormittag mit dem Bus des Vereins eingekauft werden kann.

Die Helfer dahinter

Helfer sind vor allen Dingen Menschen aus dem SC Memmelsdorf. Einige Ehrenamtliche haben sich auch während Corona in der Gemeinde gemeldet. "Mittendrin" und der SCM sind aber immer noch auf der Suche nach weiteren Menschen, die sich in puncto Einkauf für Senioren und Hilfsbedürftige engagieren wollen. red