Auf die sich zuspitzende Corona-Situation reagiert nun auch die Klinikum Bayreuth GmbH. Ab Montag, 9. November, gilt eine neue Regelung: Während der ersten Woche ihres stationären Krankenhausaufenthaltes können Patienten an beiden Betriebsstätten nicht mehr besucht werden. Täglich kamen in den letzten Monaten zwischen 250 und 300 Menschen in die beiden Kliniken, um Patienten zu besuchen, an den Wochenenden noch mehr. "Das ist bei steigenden Infektionszahlen zu viel", sagt Prof. Thomas Rupprecht, Ärztlicher Direktor und Pandemiebeauftragter der Klinikum Bayreuth GmbH. Ab dem achten Tag des Klinikaufenthaltes sind Besuche wieder möglich (pro Patient ein Besuch am Tag für eine Stunde). Die für die Kinderklinik, die Palliativstation, den Kreißsaal und die Geburtenstation geltenden Ausnahmeregelungen bleiben bestehen, ebenso das generelle Besuchsverbot für Stationen mit Covid-19-Patienten. Wenn sich die Situation weiter verschärft, sind zusätzliche Einschränkungen möglich. Patienten, die Termine für eine ambulante oder stationäre Behandlung haben, haben weiterhin Zugang zu den Betriebsstätten. Gerade diese Patienten werden gebeten, notwendige Behandlungen nicht aus Sorge vor einer Corona-Infektion aufzuschieben. Die Folgen einer verzögerten Behandlung können weitreichend sein, wie das Klinikum mitteilt. red