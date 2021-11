Die russische Pianistin Eva Smirnova stellt in ihrer slawischen Klaviersoirée am Freitag, 26. November, Werke ihrer russischen Heimat Kompositionen aus Polen und Tschechien gegenüber und ermöglicht so einen spannenden Vergleich der verschiedenen nationalen Musikschulen. Das Konzert findet um 19.30 Uhr im Rossini-Saal statt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44, online unter www.badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Für das Konzert gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Foto: Klaus Werner/Archiv