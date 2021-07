Sie zählt zu den besten Mezzosopranistinnen ihrer Generation und bei den Wagnerfestspielen hat sie eine Hauptrolle: Ekatarina Gubanova singt die Venus in Richard Wagners Oper "Tannhäuser". Am Freitag wurde sie von Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) und Landrat Klaus Peter Söllner (FW) in Thurnau willkommen geheißen, wo sie sich in das Gästebuch der Marktgemeinde eintrug.

Und warum die Töpfergemeinde Thurnau? Die Frage lüftete Rundfunk- und Fernsehmoderator Peter Fraas aus Thurnau, denn in seinem Haus hat sich die russische Ausnahmeinterpretin für die Dauer ihres Engagements am Bayreuther Festspielhaus eingemietet. Landrat Klaus Peter Söllner wollte aufgrund seiner langjährigen Verbundenheit mit Peter Fraas bei diesem Empfang nicht fehlen: "Die Bayreuther Festspiele sind für uns ganz wichtig, weil wir da in der Festspielzeit eine deutlich spürbare touristische Aufwertung erfahren. Und wir haben hier das wunderschöne Schloss Thurnau mit dem Forschungsinstitut für Musiktheater, das einzigartig in Bayern und in Deutschland ist."

Peter Fraas erinnerte daran, dass Ekatarina Gubanova bereits vor zwei Jahren für die Hauptrolle im "Tannhäuser" vorgesehen war: Sie hatte kurz vor der Premiere Pech und brach sich das Bein. Ein komplizierter Bruch, der in Augsburg operiert werden musste. Peter Fraas verriet bei dem Empfang auch, dass er das Haus seines Vaters auch deshalb umgebaut habe, um Menschen zu treffen: "Dass jetzt einer meiner ersten Gäste gleich ein Weltstar ist, das konnte ich nicht wissen und freut mich natürlich ganz besonders."

Die führende Mezzosopranistin der Welt, die in Moskau geboren wurde und ihren internationalen Durchbruch 2005 mit der "Brangäne" in Wagners "Tristan" an der Opéra National de Paris schaffte, hat Peter Fraas auch für das kommende Jahr ihr Kommen zugesagt: "Ihr gefällt es hier zusammen mit ihrem Ehemann sehr gut."

Beim Eintrag in das Gästebuch der Marktgemeinde Thurnau stellte Bürgermeister Martin Bernreuther fest, dass Ekatarina Gubanova bereits an den wichtigsten Opernhäusern der Welt zu hören war: "Es ist uns eine besonders Freude, dass Frau Gubanova Thurnau als ihr diesjähriges Sommerdomizil gewählt hat."

Werner Reißaus