Ab sofort haben die Münnerstädter wieder Gelegenheit, einen Wunsch von Menschen mit Betreuungsbedarf zu erfüllen. Die Offene Behindertenarbeit hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Münnerstadt wieder die Wunschbaumaktion gestartet.

Den Baum, der vor dem Büro der Offenen Behindertenarbeit in der Veit-Stoß-Straße steht, hat die Stadt organisiert. Es sei gar nicht so einfach, einen passenden Baum zu finden, sagte Bürgermeister Michael Kastl. Am Baum hängen Zettel mit Wünschen, die Klienten der Offenen Behindertenarbeit abgegeben haben. Das Prozedere ist einfach: Wer einen Wunsch erfüllen will, nimmt einen Zettel ab, kauft das gewünschte Geschenk und gibt es zusammen mit dem Zettel bis spätestens Freitag, 16. Dezember, im Büro der Offenen Behindertenarbeit oder im Schmuckatelier Dieterich in der Veit-Stoß-Straße 3 ab, erläuterte der Leiter der Offenen Behindertenarbeit, Alexander Schmidt.

Die abgegebenen Wünsche seien sehr unterschiedlich, sagte Mitarbeiterin Alexandra Preisigker.

Tonie-Figuren sind darunter, Gutscheine für den Netto-Markt und für Amazon oder einfach nur Vogelfutter für den Balkon. Auch ein Herrenmagazin "Playboy" wird gewünscht.

"Es geht nicht um Bedürftigkeit", betonte Alexander Schmidt. Es gehe einfach darum, ein bisschen Freude zu verschenken. Kaum hingen die ersten Zettel am Baum, wurden sie auch von Passanten mitgenommen. Auch der Bürgermeister wird wieder einen Wunsch erfüllen.