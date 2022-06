Dutzende Spielutensilien zierten den Ebenhäuser Spielplatz, nachdem Bürgermeister Nico Rogge den Startschuss" für den Beginn des Gemeinde-Familientages gegeben hatte. Zuvor hatten die Organisatoren und Verantwortlichen bereits am frühen Morgen viele besorgte Blicke in den Himmel geworfen. Bis zuletzt wurde gebangt, letztlich spielte das Wetter aber mit. Begleitet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vier innerhalb der Gemeinde befindlichen Kindergärten sangen die Kindergartenkinder gemeinsam Lieder, ganz nach dem ausgegebenem Motto "Gemeinsam geht's besser". Die verschiedenen Spielstationen, die sich um die Geschicklichkeit, das Basteln, Malen, Tauziehen, die Koordination, den Tanz und die Musik drehten und die ohnehin gegebene Vielfältigkeit des größten gemeindlichen Spielplatzes ließen die Kinderherzen höher schlagen und kaum Wünsche offen. Musikalisch umrahmt von den "Notenkillern" der Ebenhäuser Blaskapelle konnten verschiedene Blasinstrumente ausprobiert und auch die Nahe gelegene "Trollige Riedelgrube" besichtigt werden. Nico Rogge bedankte sich bei allen Beteiligten, ehrenamtlichen Helfern, Unterstützern und bei den vielen Besuchern, die trotz des unsicheren Wetters zum Spielplatz gekommen waren. Am Ende des Tages waren sich alle einig: Der Familientag anlässlich des 50-jährigen Gemeindejubiläums war ein rundum gelungenes Ereignis. red