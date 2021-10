Für Stefan Zweigs "Schachnovelle" konnte Regisseur Philipp Stölzl eine beeindruckende Besetzung gewinnen. Neben Hauptdarsteller Oliver Masucci ("Werk ohne Autor") sind Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr ("3 Tage in Quiberon") und Rolf Lassgård ("Ein Mann namens Ove") Teil des herausragenden Ensembles.

Utopolis Multiplexkino

Schachnovelle:

Wien, 1938: Österreich wird vom Nazi-Regime besetzt. Kurz bevor der Anwalt Josef Bartok (Masucci) mit seiner Frau Anna (Minichmayr) in die USA fliehen kann, wird er verhaftet und in das Hotel Metropol, Hauptquartier der Gestapo, gebracht. Als Vermögensverwalter des Adels soll er dem dortigen Gestapo-Leiter Böhm (Schuch) Zugang zu Konten ermöglichen. Da Bartok sich weigert zu kooperieren, kommt er in Isolationshaft (112 Minuten; frei ab 12 Jahre; täglich um 20 Uhr).

Weiterhin im Programm: James Bond 007 - Keine Zeit zu Sterben (frei ab 12 Jahre; in 3D täglich 16.10, 19.30 und 20 Uhr; in 2D täglich 16.10, 19.30 und 20 Uhr). - Dune 3D (frei ab 12 Jahre; täglich 16.10 und 20 Uhr). - Der Rausch (frei ab 12; täglich außer Di. um 20.15 Uhr). - Feuerwehrmann Sam - Helden fallen nicht vom Himmel (frei ab 0 Jahre; täglich um 16.30 Uhr). - Paw Patrol (frei ab 0 Jahre; täglich 16.30 Uhr). - Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee (frei ab 6 Jahre; täglich um 16.40 Uhr). - After Love (frei ab 12 Jahre; täglich 16.50 und 20.15 Uhr). - Kaiserschmarrndrama (frei ab 12; täglich 16.50 und 20.15 Uhr). - Beckenrand Sheriff (frei ab 6 Jahre; täglich um 16.20 Uhr).

VHS-Film der Woche:

Alles ist eins. Außer der O.: Am Anfang der Hacker-Kultur stand Deutschlands erster digitaler Bürgerrechtler: Wau Holland ist der Visionär einer demokratischen digitalen Kultur. 1981 gründete er mit einer Handvoll Mitstreitern den Chaos Computer Club (CCC), der durch spektakuläre Hacks und später durch Verstrickungen mit den Geheimdiensten weltbekannt wurde (96 Minuten; frei ab 6 Jahre; am Dienstag um 19.30 Uhr).