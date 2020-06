Ein neuer Hort kann gebaut werden - Gemeinde zahlt eine Million Euro

Eine für die Bürger wichtige Entscheidung traf der Maßbacher Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung: Er gab endgültig grünes Licht für den Bau eines Kinderhortes mit 80 Plätzen auf dem Gelände der Grundschule im Ortsteil Poppenlauer.

Hortplätze für Grundschulkinder sind in Maßbach bei berufstätigen Eltern sehr begehrt. Zurzeit gibt es Plätze in der Kindertagesstätte und in der Grundschule in Poppenlauer sowie in der Mittelschule in Maßbach. Sie sollen nun in einem eigenen Gebäude neben der Grundschule in Poppenlauer zusammengefasst werden. Das Architekturbüro Seufert ermittelte Gesamtkosten in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro. Zuweisungsfähig sind knapp 2,3 Millionen Euro. Davon bekommt die Marktgemeinde einen Zuschuss von 55 Prozent oder 1,24 Millionen Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz.

1,7 Millionen Euro vom Freistaat

Weiterhin gibt es einen Fördertopf für Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschulkinder in Höhe von 6000 Euro pro Platz. Dies bedeutet weitere 480 000 Euro Förderung. Insgesamt würde die Marktgemeinde also 1,7 Millionen Euro vom Freistaat bekommen, eine Million müsste sie selbst beisteuern.

Geld für den Bau vorhanden

Der Marktgemeinderat beschloss einstimmig, den Kinderhort mit den zu erwartenden Zuschüssen zu bauen und stimmte zu, dass Bürgermeister Matthias Klement (CSU) eine sogenannte Maßnahmen-Vereinbarung mit der Regierung von Unterfranken abschließt. In der Sitzung wurde auch betont, dass der Marktgemeinderat finanziell in der Lage ist, diese Baumaßnahme durchzuziehen, und dass entsprechende Gelder in den Haushalt eingestellt werden. Frank Mauer, der geschäftsleitende Beamte, teilte mit, dass das Architekturbüro Seufert zurzeit den notwendigen Bauantrag erstellt.

Start frühestens im Spätherbst

Mit dem Baubeginn sei frühestens im Spätherbst, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, zu rechnen. Der Beschluss zum Bau des Kinderhortes fiel einstimmig. Keine Sitzung ohne Bauanträge: In der Unteren Aubergstraße im Ortsteil Poppenlauer will ein Ehepaar aus Münnerstadt ein Einfamilienhaus bauen.

Bauanträge genehmigt

Der Marktgemeinderat gab sein Einvernehmen und erteilte Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wegen der Dachneigung, der Farbe der Dacheindeckung und der Wandhöhe der Garage.

Einstimmig genehmigt wurde auch ein Carport mit Abstellraum in der Hauptstraße, ebenfalls in Poppenlauer. mdb