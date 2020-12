Den Lieben einen postalischen Gruß zukommen zu lassen, dürfte in diesem Winter zu Weihnachten und Neujahr einen besonderen Stellenwert bekommen. In Corona-Zeiten ist eben alles ein bisschen anders.

Passend dazu hat der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis in Oberaurach seine Reihe von Weihnachtskarten um zwei weitere Motive aus den Gemeindeteilen Dankenfeld und Neuschleichach erweitert.

Die Klappkarten sind seit Anfang November in vielen Gaststätten und Geschäften in Oberaurach erhältlich: Gasthaus Böllner Dankenfeld; Autohaus Heil, Kirchaich; Gasthaus Tell, Neuschleichach; Gasthof Zenglein, Oberschleichach; Rathaus in Tretzendorf, Getränkemarkt Eckert, Tretzendorf; Raumausstattung Deuber, Trossenfurt; Edeka Sauer, Trossenfurt; Gärtnerei Summa, Unterschleichach; Weis'n Beck, Unterschleichach. Die Karten gibt es auch im Internet: www.oberaurach.eu.

Die Fotografien von der Weihnachtskrippe in der Anna-Kirche in Neuschleichach und der Kirche in Dankenfeld hat Arbeitskreis-Mitglied Norbert Engel zur Verfügung gestellt. Damit stehen jetzt sieben winterliche und weihnachtliche Motive aus den Oberauracher Gemeindeteilen bereit. sw