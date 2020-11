Ein Blick in die Zukunft

Setzen wir uns einmal in eine Zeitmaschine und reisen ins Jahr 2030. Die Pandemie wird dann besiegt sein. Im Staffelsteiner Stadtkern herrscht buntes Leben. Rund ums Rathaus gibt es zwei Gasthäuser und zwei Cafés. Im "Bären" und im Markthof befinden sich Biergärten. An den Wochenenden kann die Innenstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, weil es eine vollständige Umgehung gibt. Auf dem Gelände des "Bären" hat der "Treff für Jung und Alt" regelmäßig geöffnet, und im Hof des Brauereiareals werden regionale Produkte (Eier, Schinken, Honig, Gemüse und Bier ) angeboten. "Musik vor dem Rathaus " gibt es im Sommer nicht nur donnerstags, sondern häufiger - und im Wechsel mit Theateraufführungen oder Kabarettabenden der Kulturinitiative. So stelle ich mir ein Städtchen mit hohem Freizeitwert vor, in dem ich Urlaub machen möchte. Und die Einheimischen? Auch sie genießen diese Innenstadt, keiner möchte zurück ins Jahr 2020. Das muss keine Utopie bleiben.