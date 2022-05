Im Vordergrund der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neuenmarkt standen vier staatliche Ehrungen für 40 Jahre aktiven Dienst in Gold sowie sechs in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst. Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein, stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann und Neuenmarkts Bürgermeister Alexander Wunderlich ließen es sich nicht nehmen, den Floriansjüngern die Auszeichnungen persönlich anzuheften.

Dieter Eschenbacher, Harald Fischer, Dietmar Hoch und Roland Fischer freuten sich zusätzlich über einen Freiaufenthalt von einer Woche im Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain. Ehrenmitglied Hermann Mohr gratulierte den zehn Aktiven herzlich zu ihrer Auszeichnung. Den verstorbenen Feuerwehr-Kameraden widmeten die Versammelten ein ehrendes Gedenken. Kommandant Harald Fischer dankte der Gemeinde Neuenmarkt zudem für die Neuanschaffung des erhaltenen Tanklöschfahrzeuges für 430.000 Euro sowie die 30.000 Euro teuren Schutzanzüge und den Aktiven für die geleistete Arbeit.

Coronazeit war schwer

Rückblickend sagte Fischer, dass die Wehr während der Coronazeit 2020 bewegungsunfähig war und es erst 2021 wieder besser wurde. Der Gottesdienst zum Anna-Fest findet am 2. Juli statt und am 3. Juli um 9 Uhr ein Standkonzert mit der Blaskapelle Untersteinach. Mit Eifer bei der Sache ist die Kinderfeuerwehr und der Erste Kommandant dankte den Mitgliedern, die die Kinder- und Jugend-Feuerwehr betreuen. Kassier Martin Kaiser berichtete von geordneten Finanzen und per Akklamation wurde die Vorstandschaft entlastet. Mit dem Blick auf 56 Einsätze zeigte sich Bürgermeister Alexander Wunderlich auf die Leistungen der Feuerwehr Neuenmarkt wahnsinnig stolz. "Die Arbeit, die ihr macht, ist unbezahlbar!", betonte er.

"Die Wehr Neuenmarkt ist eine tragende Säule im Landkreis Kulmbach. Und sehr wichtig ist die Jugendarbeit. Danke für eure Leistung jede Minute und Stunde", sagte stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann. Und Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein unterstrich: Die Jugend- und Kinderfeuerwehr hat einen hohen Stellenwert. kpw