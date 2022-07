"Singt dem Herrn ein neues Lied!" lautete das Motto eines Nachmittagsgottesdienstes in der Bad Brückenauer Friedenskirche. Im Mittelpunkt der Feier mit viel Musik, bei der der evangelische Pfarrer i.R. Thomas Perlick predigte, standen Würdigungen und Verabschiedungen verdienter Ehrenamtlicher.

Bewegende Worte des Dankes fand Gemeindeseelsorger Gerd Kirchner für den ehemaligen Kirchenpfleger Dieter Kurrle, der sich über 18 Jahre um die Finanzen und etliche andere Dinge rund um das Gotteshaus gekümmert hat. Seinen Posten übernimmt Anita Sitte-Rudolf, in deren Verantwortung jetzt die Kassengeschäfte liegen. Als Kirchenvorsteherin eingeführt wurde Lilja Trotno für den ausgeschiedenen Wolfgang Weller.

20 Jahre als Hausmeister tätig

Rund 20 Jahre hat Jonathan Kirchner in allen Bereichen der evangelischen Gemeinde mitgearbeitet, unter anderem lange Zeit als Hausmeister. Eine berufliche Veränderung machte auch einen Ortswechsel notwendig, so dass er sich nicht mehr wie bisher in Bad Brückenau engagieren kann.

Zum festen Bestandteil des Gemeindelebens gehört nun schon seit 40 Jahren der Handarbeitskreis. Die "gute Seele" und Organisatorin dieser Damengruppe, die Hilfsprojekte in vielen Ländern unterstützt, ist von Beginn an Mechthild von Czettritz und Neuhaus. Spontaner Beifall brandete im Gotteshaus auf, als Pfarrer Kirchner die Seniorin und ihre Mitstreiterinnen würdigte.

Ein Dankesschön ging schließlich an die Sprachkursleiter, die schon bevor im Juli ein offizieller Lehrgang angeboten wurde, ehrenamtlich Deutschunterricht für die Flüchtlinge aus der Ukraine organisierten. Auch in anderen Lebensbereichen leistete das Team vielfältige Hilfestellung. Namentlich erwähnt wurden in diesem Zusammenhang Werner Leyh, Gabi Schneider, Maja Morper, Susanne Schroll, Christine Worschech, Siegfried und Birgit Klug, André Pfister, Beatrice Bernstein, Lisa Pigge, Barbara Rothaug und Andreas Dylla. Angebunden ist die Sprachkursarbeit an den Verein "Bad Brückenau hilft". Der Unterricht wird in den Räumlichkeiten des evangelischen Gemeindehauses abgehalten.

Den musikalischen Rahmen gestalteten der Kirchen- und der Posaunenchor sowie Heinrich Meininger an der Orgel. An den Gottesdienst schloss sich ein kleines Gemeindefest rund um die Friedenskirche an.