"Er ist ein Strippenzieher, aber kein Ansager." So charakterisierte Pressecks Bürgermeister Christian Ruppert den EDV-Mann Matthias Engelhardt, dem er jetzt die Urkunde der Staatsregierung für mittlerweile 25 Jahre im öffentlichen Dienst überreichte. "Er ist kein großer Redner", attestierte ihm der Bürgermeister, "aber wenn etwas mit dem Computer nicht funktioniert, dann kommt er, macht wortlos etwas, und die Sache läuft wieder. Nur ganz selten, wenn ihm etwas absolut nicht passt, platzt ihm die Hutschnur; aber nach einem durchaus sehr rustikalen Kommentar ist für ihn die Sache dann auch schon wieder vergessen," beschrieb auch Verwaltungsleiter Frank Wunner "den EDV-Papst, der fast alles möglich macht, stets offen und hilfsbereit ist". Bürgermeister Ruppert nutzte das Treffen der Bediensteten, um allen für ihren Einsatz insbesondere in der Pandemie zu danken, "in der der eine und andere Bürger auch schon mal seinem Ärger mit den Einschränkungen gehörig Luft gemacht hat". Des Weiteren dankte er den Leuten im Bauhof, die in jüngster Zeit bei den augenblicklichen Großbaustellen in Presseck, der Sanierung der Wasserleitungen und des Schulhauses, "eine ganze Menge Überstunden gemacht haben". Klaus Klaschka