Mit einem Spendenlauf im Dezember letzten Jahres ermöglichte Mira Benker mit ihrer Laufschule die Anschaffung einer E-Bike-Ladesäule. Die Raiffeisenbank Thurnauer Land eG hat diesen 1. Thurnauer Spendenlauf als Hauptsponsor begleitet.

Mit der Spendensumme von 5000 Euro konnte die Ladestation angeschafft werden und von einer Firma aus Hamburg mit einem einladenden "Outfit" versehen werden. Zunächst wurde ein Standort in der Nähe des Marktbrunnens ausgewählt und wenn die Baumaßnahmen am Schloss abgeschlossen sind, wird die Ladestation an den Schlossweiher verlegt, wo am Wochenende auch die meisten Radfahrer unterwegs sind.

Wie Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) feststellte, galt es, mindestens 5000 Kilometer zu erlaufen, damit die E-Bike-Ladesäule mit Kosten in Höhe von 5000 Euro finanziert werden konnte. Für jeweils 1000 Kilometer hatte die Raiffeisenbank Thurnauer Land einen Spendenbetrag von 1000 Euro festgesetzt. Bürgermeister Bernreuther freute sich, dass Mira Benker mit ihrer Laufschule nicht nur 5000, sondern nahezu 8000 Kilometer erlaufen hatte. Vorstandsvorsitzender Sven Zink: "Es war eine sehr runde und gelungene Aktion. Gerade in Pandemiezeiten etwas für die Bewegung und damit für die Gesundheit der Bürger im Thurnauer Land und darüber hinaus zu tun, war eine tolle Idee."

Mira Benker unterstützte das Projekt mit ihrer Laufschule, die in der Regel zweimal in der Woche zu einen Lauftreff am Busbahnhof zusammenkommt, sehr gern: "Wir hatten die Idee, die Leute während des Lockdowns wieder in Bewegung zu bringen, und wollten einen Lauf für karitative Zwecke in der Gemeinde veranstalten. Wir haben uns dann über die Kooperation zwischen der Bank und der Gemeinde sehr gefreut. Ich war sehr beeindruckt, wie toll dieser Spendenlauf angenommen wurde. Wir haben ja unser Ziel nicht nur erreicht, sondern überschritten." Rei