Das Lernwerk Volkersberg bietet am Freitag, 29. April, ein Fahrsicherheitstraining unter der Leitung von Reiner Röckelein an. Unter seiner fachkundigen Anleitung erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 14 bis 17.30 Uhr, wie sie sicher und unfallfrei Spaß mit dem E-Bike haben können. Richtiges Schalten, Gleichgewichtsübungen, Kurventechnik und Überwinden von kleinen Hindernissen stehen dabei auf dem Programm. Das Erlernte wird in einer kleinen Abschluss-Tour umgesetzt. Nähere Informationen und Anmeldung im Lernwerk Volkersberg unter Tel.: 09741/913 232 oder Internet www.lernwerk.volkersberg.de. sek