Diebe stehlen große Menge Zigaretten

Vier unbekannte Männer stehen in Verdacht, am Dienstag gemeinsam eine größere Menge Zigaretten in einem Discounter in Erlangen-Büchenbach entwendet zu haben. Die vier Männer hielten sich laut Polizei gegen 11.45 Uhr in der Filiale in der Mönaustraße auf und begaben sich anschließend gemeinsam zur Kasse. Der erste der Männer bezahlte Babynahrung und lenkte die Kassiererin ab. Unterdessen gelang es den übrigen drei Männern zunächst unbemerkt, Zigaretten im Wert von fast 1300 Euro aus dem Verkaufsregal an der Kasse zu entwenden. Anschließend soll zumindest einer der Männer in einem schwarzen BMW der 3er-Reihe vom Parkplatz des Discounters gefahren sein.

Drei der Männer konnten von der Zeugin näher beschrieben werden: 1.: etwa 27 Jahre alt, rund 180 cm groß, schlank, arabisches Erscheinungsbild, zurückgekämmte Haare, Drei-Tage-Bart, Tätowierung auf dem rechten Unterarm, bekleidet mit schwarzer Handwerkerhose und schwarzem T-Shirt. 2.: etwa 30 Jahre alt, rund 180 cm groß, schlank, arabisches Erscheinungsbild, extrem kurze Haare, bekleidet mit Jeans und schwarzem T-Shirt, führte einen Jutebeutel mit blauer Aufschrift mit. 3.: etwa 35 Jahre alt, rund 175 cm groß, kräftig, osteuropäisches Erscheinungsbild, extrem kurze Haare mit Stirnglatze, bekleidet mit dunkelgrauen Jeans und türkisfarbenem Puma-T-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0911/21123333. pol