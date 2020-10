2020 war ein mageres Jahr für die Stadt Zeil. Fast alle Stadtführungen, Hexenführungen, pädagogischen Angebote sowie Stadtrundgänge sind ausgefallen. Doch die Gästeführer machten aus dieser Zeit das Beste.

Neben dem privaten Bücherstudium und der Teilnahme an Videovorträgen der Fernuniversität Marburg gab es jetzt ein persönliches Treffen. Oben an der Schmachtenburg kamen zehn alte und neue Gästeführer zusammen, um ihre Erkenntnisse aufzufrischen und zu ergänzen. Christoph Winkler ist über die Jahre ein Burgenexperte geworden. Er begleitete die Forschungsarbeiten und Entdeckertouren hoch oben über Zeil von Anfang an und ließ seine Stadtführerkollegen an seinem Wissen teilhaben.

Dass ein Stadtführer mindestens drei- bis viermal mehr Wissen im Hinterkopf haben muss, als er bei den Führungen darbietet, forderte der Heimatforscher Ludwig Leisentritt. Umfassend berichtete er über die Stadtpfarrkirche Sankt Michael. Das Ganze hat er in einem 76-seitigem Buch zusammengefasst, das er den Gästeführern zur Verfügung stellte.

Die Verantwortliche für die Gästeführungen in der Stadt, Beate Reinhardt, regte zu neuen Ideen an. "Könnten wir mit Themenstadtführungen oder mit kostümierten Gästeführern weiteres Publikum gewinnen?" Alle hoffen nach dem mageren Jahr auf eine neue Saison ohne Besorgnis und Einschränkung.