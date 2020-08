Steinwiesen vor 18 Stunden

Die Rodach von Algen befreit

Am Baierswehr in Steinwiesen machten sich Algen in der Rodach breit. Schon die Feuerwehr versuchte, den Algenanteil zu reduzieren. Nun nahm sich ein "Algenräumkommando" der DLRG der Sache an - mit Erfolg.