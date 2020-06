Die Natur zaubert rote Teppiche

"Roter Mohn, warum welkst Du denn schon" sang Rosita Serrano (1914 bis 1997) schon 1938. Marianne Rosenberg (geb. 1955), Lolita (1931-2010) oder Max Raabe (geb. 1962) machten es ihr Jahre und Jahrzehnte später nach. Dieses Jahr wächst (zumindest gefühlt) besonders viel Mohn in Vorgärten und an Wegrändern. Auf Wiesen bildet er leuchtend rote Teppiche. Doch in wenigen Tagen ist die herrliche rote Pracht vorüber, denn Mohn verwelkt sehr schnell wieder. Dieses Foto entstand am Ortsausgang von Großwenkheim in Richtung Großbardorf auf Höhe des Friedhofs. mdb/Foto: Dieter Britz