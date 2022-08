Der Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön plant für das kommende Wochenende unter anderem folgende Veranstaltungen. Am Freitag, 19. August, kann man mit Rangerin Amelie Nöth den Wacholderberg bei Machtilshausen erkunden. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Kirche St. Jacobus in Machtilshausen. Der Berg ist Lebensraum seltener Tiere und Pflanzen wie Segelfalter, Ödlandschrecke oder Schlingnatter. Die Strecke ist etwa vier Kilometer lang und es wird Trittsicherheit vorausgesetzt. Für die kostenlose Veranstaltung sind insgesamt etwa 2,5 Stunden veranschlagt.

Durch den Streuobstlehrpfad in Hausen im Rhön Grabfeld führt Adam Zentgraf am Sonntag, 21. August, ab 14 Uhr. Er führt durch den Sortengarten mit 300 Streuobstsorten, die der Nachwelt als genetische Datenbank erhalten bleiben sollen. Treffpunkt ist vor der Kirche in Hausen. Für diese zweistündige Veranstaltung ist eine Anmeldung erwünscht, Tel. 09774/910 260 oder per Mail an: info@nbr-rhoen.de. Erwachsene zahlen drei, Kinder einen Euro. Selbstverständlich sollte man dem Wetter angepasste Kleidung und feste Schuhe tragen. red