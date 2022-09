Eine Wanderung zum Altenberg mit Naturführung findet am Dienstag, 6. September, statt. Mit dabei ist Natur- und Landschaftsführer Harald Hilbig. Er beschreibt Bäume, Sträucher und Kräuter, die am Wegrand vorkommen, und geht auf Essbarkeit oder Giftigkeit ein. Darüber hinaus gibt Harald Hilbig Einblicke in die Lebensweise der bei der Führung auftauchenden Tiere sowie Informationen zu den Kulturdenkmälern auf der Strecke. Die etwa 2,5 Stunden lange Wanderung mit Naturführung auf dem Altenberg beginnt um 15 Uhr und kostet neun Euro. Festes Schuhwerk ist empfohlen. Treffpunkt ist am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind in der Tourist-Info, unter Tel. 0971/8048 444 und per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Online können Tickets unter www.badkissingen.de/events gekauft werden (Abholung an der Tourist-Info). Foto: Staatsbad GmbH/Maximilian Kupfer