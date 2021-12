Wer Weihnachten aus dem Blickwinkel der keltischen Kultur erleben möchte, der sollte die Veranstaltung "The Outside Track" im Kissinger Kurtheater besuchen. Diese wurde von Donnerstag, 23., auf Montag, 20. Dezember, vorverlegt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die irische, schottische und kanadische Frauenband hat mit ihrem "The Essence of Irish & Scottish Christmas" ein unterhaltsames und spannendes Programm zusammengestellt. Sie verblüffen ihre Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur mit ungewöhnlichen Weihnachtsbräuchen, sondern liefern auch ihren historischen Hintergrund. Einige bekannte Carols werden in mehrstimmig zu hören sein. Karten sind in der Tourist-Info, unter Tel.: 0971/ 80 48 444 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Foto: Trent Freeman