Die Fränkische Bühne Bad Berneck weist auf ein besonderes Konzert hin.

Viele der in den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts entstandenen Lieder sind noch immer beliebt. Dass eine große Zahl von jüdischen Komponisten stammt, ist nur wenig bekannt. Aus Anlass des Jubiläums "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" hat Barbara Baier alias Barbra Barelle ein Programm zusammengestellt, das Melodien von Friedrich Holländer, Paul Abraham, Oscar Straus, George Gershwin und Kurt Weill umfasst. Mit Songs, die erotisch, besinnlich, überschwänglich heiter und raffiniert sind, entführt sie in eine Welt, die bis heute legendär ist.

Am Klavier wird sie virtuos von Aureliano Zattoni begleitet. Mit seiner einfühlsamen Regie verleiht Peter Zeug dem Abend ein besonderes Flair. Eine Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" ist beantragt.

Das Konzert findet am Samstag, 3. Juli, auf der Romantikbühne am Schlossturm in Bad Berneck statt. Es beginnt um 19 Uhr. Ursprünglich sollte damit die Spielzeit eröffnet werden, fiel dann aber dem Starkregen zum Opfer und wurde daher auf den 3. Juli verlegt.

Vom Großparkplatz "Am Anger" fährt ein Kleinbus als Zubringer vor den Vorstellungen zur Bühne. Die Kartenvorbestellung läuft bei der Touristinfo Bad Berneck (Mail touristinfo@badberneck.de sowie Te-lefon 09273/574374 oder fraenk.buehne@gmail.com, Telefon 0175/9026027, Internet: www.fraenkischebuehne.de. red