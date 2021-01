Sebastian Schanz

Broker behaupten ja gerne, weltweite Wirtschaftstrends schon Monate im Voraus prognostizieren zu können. So sind beispielsweise die Aktien von Reiseanbietern bereits gestiegen, obwohl aktuell die Pandemie private Pauschalreisepläne pulverisiert. Doch allein die Hoffnung, 2021 das Fernweh stillen zu können, lockt Kurse nach oben.Vor diesem Hintergrund darf die Wirtschaftsregion Bamberg derzeit interessiert auf die Börsen blicken: Denn Wasserstoff-Aktien boomen! 90 Prozent in nur fünf Tagen hat etwa der US-amerikanische Brennstoffzellen-Hersteller mit dem in Bamberg unaussprechlichen Namen "Plug Power" zugelegt. Auch andere Wasserstoffspezialisten wurden vom Hype erfasst. Broker brennen für die Brennstoffzelle! Wird 2021 also das Jahr des Wasserstoffs? Bei Bosch Bamberg würde man das gerne unterschreiben, auch wenn keine Aktien des Hauptkonzerns gehandelt werden. Eins ist klar: Die Wasserstoffmodellregion Bamberg könnte ein bisschen Boom vertragen.