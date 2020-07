Die Feuerwehr sagt ihr Sommerfest ab

Das Sommerfest des Eberner Feuerwehrvereins, das traditionell am 15. August 2020 stattgefunden hätte, wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Darauf weist die Feuerwehr hin. Seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im städtischen Veranstaltungskalender, lockte das Fest stets Hunderte Besucher an. "Es tut uns in der Seele weh, in der derzeitigen Situation sehen wir jedoch keine andere Möglichkeit", erklärt Anton Gerstenkorn, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, zur Absage. "Der Schutz der Bevölkerung steht über allem, und wir als Feuerwehr sehen uns besonders in der Verantwortung." Man habe lange in der Vorstandschaft diskutiert, ob und unter welchen Auflagen man das von der Bevölkerung geschätzte Fest abhalten könnte, habe jedoch feststellen müssen, dass es, wenn man dem Anspruch der vergangenen Jahre gerecht werden wolle, nicht möglich ist. In Bezug auf die weiteren Veranstaltungen steht die Feuerwehr im Kontakt mit der Stadtverwaltung und den Gesundheitsbehörden. red