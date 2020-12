"Gutes tun und sich für andere einsetzen. Das verdient Unterstützung!", findet der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU). Daher ruft der Mandatsträger aus Theres gemeinnützige Organisationen, Vereine, Ideenträger und Initiativen auf, sich für die Projektgelder der "Zukunftsstiftung Ehrenamt" zu bewerben. "Mitmachen können alle, die ein Projekt oder eine Idee zum Thema ,Ehrenamt 4.0: Teilhabe an der digitalisierten Welt' umsetzen wollen, mit ehrenamtlichem Einsatz digitale Möglichkeiten im Rahmen ihrer Projekte nutzen, neue Ideen für digitale Engagementformen haben oder digitale Kompetenzen fördern", erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft "Bürgerliches Engagement und Ehrenamt" der CSU-Landtagsfraktion, Steffen Vogel. Die Bewerbungen seien vom 18. Januar bis zum 28. März online über die Seite der "Zukunftsstiftung Ehrenamt" möglich. Die Zukunftsstiftung schüttet für jedes genehmigte Projekt Gelder in Höhe von 1000 bis 5000 Euro aus. Nähere Informationen zur Antragstellung findet man im Internet unter www.stiftung-ehrenamt.bayern.de/foerderung/foerderungsantrag/index.php. red