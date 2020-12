Am Mittwoch, gegen 13.35 Uhr, fuhr ein junger Mann mit seinem Seat in der Kasernenstraße. Dabei fuhr der nachfolgende Fahrer eines Audi sehr dicht auf, weshalb der junge Seat-Fahrer sich genötigt sah, schneller zu fahren. In der Folge wurde er dann von dem Audi-Fahrer rasant überholt. Weiterhin zeigte der Audi-Fahrer dem Seat-Fahrer den "Mittelfinger", schreibt die Polizei. Zum Showdown, wie es Im Polizeibericht weiter heißt, kam es dann im Kaufland in der Steubenstraße. Dort wurde der junge Mann von dem Audi-Fahrer belästigt, so dass eine Mitarbeiterin eingreifen und dem Mann des Geschäftes verweisen musste. Es werden nun unter anderem Ermittlungen wegen Beleidigung geführt. Zeugen, die ebenfalls im Kaufland waren und Hinweise auf den Audi-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol