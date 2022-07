Die beste Mitteilung in der Jahreshauptversammlung des TSV Thurnau im Sportheim war Schatzmeister Hubert Linz vorenthalten. "Zwei Jahre Corona haben uns finanziell nicht geschadet", sagte er. Und mehr noch: Zwischenzeitlich habe man alle Restdarlehen zurückzahlen können und sei nun schuldenfrei.

Vorsitzender Roland Härtel berichtete von einem leichten Anstieg der Mitgliederzahl auf 567, davon seien 127 Kinder und 54 Jugendliche. Viel habe man wegen der Pandemie nicht anbieten können, wohl aber die Laufchallenge im August. Von dem Erlös des Sponsorings durch die Raiffeisenbank Thurnauer Land wolle der TSV eine Relaxliege für den Sportparcours in Limmersdorf und einen Defibrillator für das Aubachstadion anschaffen.

Janine Funke berichtete, dass die Trainingsabende der Volleyballabteilung am Freitagabend gut besucht sind. Zur neuen Abteilungsleiterin sei intern Christine Peukert gewählt worden, sie stehe ihr als Stellvertreterin zur Seite, so Funke.

Silvia Härtel erläuterte die Vorzüge von Pilates, diese ganzheitliche Trainingsmethode biete sie für die Turnabteilung an, und zwar immer donnerstags um 19 Uhr.

Yogastunden gibt beim TSV Monika Schwarzmeier. Coronabedingt habe sie auch Streamingkurse ins Programm aufgenommen, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen.

Der alte und neue Tischtennis-Abteilungsleiter Dieter Baumgarten bedauerte, dass der Spielbetrieb wegen Corona immer wieder unter- oder sogar abgebrochen werden musste. Die Titel der Vereinsmeister hätten Thomas Haßfurth (Herren), Dieter Baumgarten/Horst Schwanebeck (Doppel), Julian Hofmann (Jungen), Leonie Graßmann (Mädchen) sowie Leonie Graßmann/Julian Hofmann (Jugend-Mixed) geholt.

Die neuen Fußball-Abteilungsleiter Robin Ehrhardt und Thomas Schwarzmeier wollen künftig mehr auf Teamarbeit setzen. Durch eine starke Rückrunde hätten die Fußballer nach einer durch zahlreiche Verletzungen verursachten "grottenschlechten" Vorrunde gerade noch den Klassenerhalt geschafft.

Andreas Hahn und Frank Bergmann bescheinigten dem Kassier eine tadellose Buchführung.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Roland Härtel, 2. Vorsitzende Janine Funke, Kassier und Schriftführer Hubert Linz, Kassenprüfer Andreas Hahn und Tobias Haase, Beisitzer Dietmar Hofmann, Bernd Münch, Monika Schwarzmeier und Fred Unger.

Roland Härtel gab noch bekannt, dass man die Flutlichtanlagen auf LED umstellen wolle. Einen großen Ehrenabend kündigte er für den 7. Oktober in der Gaststätte Pöhlmann in Limmersdorf an. red