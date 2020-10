Wann Freitag, 16. Oktober, und Samstag, 17. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 18. Oktober, um 18 Uhr

Wo Stadthalle Weismain

Tickets können im Vorverkauf telefonisch unter 0173/9222234 oder per Mail an die Adresse anjadechant@gmail.com reserviert oder an der Abendkasse erworben werden.

Regie Anja Dechant-Sundby. Die Leidenschaft der Weismainerin für die darstellende Kunst wurde sehr früh geprägt und gefördert unter anderem von dem Schauspieler Günther Strack und dem Regisseur Dieter Wedel. Regie führte sie unter anderem bei folgenden Theaterproduktionen: "Einer flog übers Kuckucksnest" (Studiobühne Bayreuth), "Ernst sein ist alles" (Leuchtenberg Festspiele), "Dschungelbuch" (Naturbühne Trebgast), "Draußen vor der Tür" (Studiobühne Bayreuth) und "Die Wanderhure" (Naturbühne Trebgast).

Bernd Berleb Der 46-jährige Schauspieler aus München wirkte in den Fernsehserien Aktenzeichen XY (ZDF) und Kommissar Schulze (SAT 1) mit. Zudem spielte er Theater an vielen deutschen Bühnen.

Andreas Gräbe Der 44-jährige Mime aus Dinkelsbühl war in der Fernsehserie "Die Pfefferkörner" (ARD) und an vielen deutschen Bühnen zu sehen und zu hören. stö