Stefan Fössel

Wenn dieser Mann Flaschen sammelt, kommt am Ende immer etwas Gutes dabei heraus: Morgens und abends sieht BBB-Stadtrat Norbert Tscherner am Spielplatz Distelweg nach dem Rechten, beseitigt Müll und Scherben, stößt aber auch auf so manche Pfandflasche.

Seit ein paar Jahren sammelt er auch am Schiffbauplatz vor der Konzerthalle oder am Musikpavillon im Hain. Der Erlös der Sammelaktionen kommt dann in verschiedenster Form Kindern zugute. In diesem Jahr profitiert die Hugo-von-Trimberg-Schule: Die Spende von 450 Euro quittierte die Schulfamilie mit einem herzlichen "Dankeschön".