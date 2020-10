An vielen Stellen im Stadtbild ist das Wappen mit dem Coburger Mohr vorhanden. Auch auf Kanaldeckeln in der Innenstadt ist das Profil zu sehen. In der Hohen Straße (Bild), in Seidmannsdorf und Scheuerfeld hat Sprayer Alex mit Farbe dem Coburger Schutzpatron gehuldigt. Foto: Christoph Winter