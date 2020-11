Zum Artikel "Querdenker-Demo: Verstöße gegen die Maskenpflicht" vom 16. November 2020: Den "Querdenkern" muss man sagen, dass all ihre Demonstrationen ins Leere laufen, weil der Verursacher der derzeitigen Situation, das Coronavirus, weder hören noch lesen kann, sondern nur darauf wartet, dass es per Aerosol möglichst leicht (nämlich bei fehlendem Mund-Nasen-Schutz) in einen neuen Wirt eindringen und sich dort vermehren kann. Jeder verantwortungsbewusste Mensch, dem auch das Leben seiner Mitmenschen etwas bedeutet, wird die derzeitigen Restriktionen auf sich nehmen.

Nicht die Politik schränkt Grundrechte ein, sondern das Virus! Das derzeitige Handeln der Politiker ist eine schwierige Gratwanderung zwischen wirtschaftlichem Absturz einerseits und dem Verlust an Menschenleben andererseits.

Wir alle dürfen dankbar sein, eine so verantwortungsbewusste Regierung zu haben! Ohne die derzeitigen Einschränkungen läge die Zahl der Infizierten und Toten höher (siehe USA!), und dadurch wäre auch das Funktionieren der noch laufenden Wirtschaft weiter gefährdet. Gelegentlich hört man, dass früher Epidemien von sich aus aufgehört hätten, ohne Impfung. Ja, das stimmt, aber zu welchem Preis!

Die Menschen ganzer Dörfer sind gestorben und die Dörfer wüst gefallen. Die Erreger fanden schlichtweg keinen Menschen mehr, den sie hätten befallen können!

Die Bevölkerungszahlen der Länder sind rapide zurückgegangen. (Lesen Sie doch einmal von Daniel Defoe das Buch "Der Tod zu London". Darin erfahren Sie, wie sich im 17. Jahrhundert eine Seuche abgespielt hat. Die damalige Pest wurde mit dem Großbrand Londons beendet!) Jeder "Querdenker", der es besser weiß, möge doch seine guten Ratschläge an die Regierung weiterleiten. Kritik allein ist zu wenig, wenn man nicht gleichzeitig Verbesserungsideen äußern kann!

Edith Weinrich

Litzendorf