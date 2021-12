Dem Förderantrag für die Restaurierung von drei Bildstöcken in Hohenberg und der Nepomuk-Statue in Marktleugast wird stattgegeben. Das hat Bürgermeister Franz Uome (CSU) in der Sitzung des Marktgemeinderats mitgeteilt. Zu den Kosten für die Gemeinde könne man noch nichts sagen, da man neben den Zuschüssen auch Spenden erhofft. Hans Pezold (WGM) regte an, sämtliche Flurdenkmäler im Gemeindegebiet zu kartieren und nach und nach zu sanieren. Auch am Kriegerdenkmal vor dem Knarrhaus müsse etwas geschehen, da der Sockel des Obelisken schadhaft sei.

Zwei Impftermine an der Dreifachsporthalle hat die Verwaltung an den nächsten beiden Samstagen organisiert. Am 4. Dezember steht das Landkreis-Mobil von 9 bis 12 Uhr bereit; am Samstag, 11. Dezember, impfen die beiden Marktleugaster Ärztinnen von 13 bis 16 Uhr. Anmeldungen sind laut Uome nicht erforderlich. Mit den Vor-Ort-Terminen soll den Bürgern der Weg nach Kulmbach erspart werden, wo nur mit Termin geimpft wird.