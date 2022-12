Das Dorffest der Marktgemeinde Geroda, das im Sommer als Openair stattfand, war gesellschaftlich ein voller Erfolg. Die Zahlen, die jetzt vorliegen, sprechen jedoch eine andere Sprache. Wie Bürgermeister Alexander Schneider in der Marktgemeinderatssitzung mitteilte, ergab sich bei der Abrechnung ein Defizit von derzeit rund 7100 Euro. Ausstehend ist noch eine Förderung für das Musikfest der Brückenauer Rhönallianz, die mit rund 2300 Euro zu beziffern ist.

Das Musikfest war Teil des Geröder Dorffestes. Mit der Auszahlung des Betrages könne die Gemeinde jedoch erst im Jahr 2023 rechnen. Damit würde sich das Defizit auf etwa 4800 Euro reduzieren. Dieses sei über entsprechende Haushaltsmittel gedeckt, hieß es.

Trotz des Minus sei Schneider stolz darauf, dass die Gerodaer eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt hatten. Die Gründe seien bekannt - hohe Fixkosten, zu wenige Gäste, weitere Veranstaltungen im Umkreis. Keine weiteren Diskussionen, das Fest sei toll gewesen, war sich das Ratsgremium einig. Wie zukünftige Veranstaltungen nun angegangen werden, darüber soll mit den Mitwirkenden noch in diesem Jahr gesprochen werden.

Bei der Bekanntgabe der Einnahmen und Ausgaben in Bezug auf den Wohnmobilstellplatz am Feuerwehrhaus in Geroda kam "auf jeden Fall Freude auf". Damit "sind wir den richtigen Weg gegangen", so der Bürgermeister. Rund 5000 Euro betrugen die Einnahmen, die Ausgaben beliefen sich auf rund 500 Euro. Noch obendrauf habe Schneider sehr viel positive Resonanz seitens der Camper bekommen.

Probleme auf der Baustelle

Gemeinderat Thilo Schneider brachte die Beschwerde eines Bürgers aus Platz vor. Bei der Baustelle sei bislang noch nicht asphaltiert worden. Das Problem sei bekannt, Schneider habe "jeden Tag das Telefon in der Hand". Weil die Hälfte des Gehweges hinten raus nur geschottert ist, wird es womöglich auch Probleme mit dem Schneeschieber geben.