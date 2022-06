Weiterhin gedulden müssen sich die badehungrigen Stadtsteinacher. Denn das Freibad bleibt aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen. Über den Fortgang der Arbeiten informierte Stadtsteinachs Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD) in der Stadtratssitzung. Augenblicklich wird die Filteranlage saniert. Erwartet werden auch die Einrichtungen im neuen Technik-Gebäude. Wegen der derzeit unsicheren Situation für Material-Lieferungen könne man allerdings noch nicht absehen, wann die Arbeiten insgesamt abgeschlossen werden können. Ob das Bad wenigstens ab August geöffnet werden kann, versah Wolfrum deshalb "mit drei großen Fragezeichen".

Nachdem die Stadt nach der Öffnung der Zufahrt ab dem Kreisel jetzt von allen drei Abfahrten von der Umgehung erreichbar ist, stellte Theresa Will (FW) zur Diskussion, die Geschwindigkeitsbeschränkungen ab der Abfahrt Mitte wieder aufzuheben. Nach Protesten von Anwohnern hatte der Stadtrat in der Hammergrund- und Hainbergstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h veranlasst. Martin Baumgärtner (FW) beantragte, "Tempo 30 wieder aufzuheben, weil es an der Straße weder Schule, noch Krankenhaus, noch Kindergarten gibt". Ehrenfried Bittermann (BLS) hielt jedoch Geschwindigkeitsreduzierungen für die Verkehrssicherheit generell für sinnvoll. Der Stadtrat beschloss (gegen SPD-Fraktion und zwei Stimmen der CSU), in der Hammergrundstraße wieder Tempo 50 zuzulassen. In der Hainbergstraße bleibt Tempo 30. klk