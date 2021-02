Im Januar 2021 startete das Coaching Kita- und Schulverpflegung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bereits in die zwölfte Runde. Mit dabei sind in diesem Jahr der Stiftungskindergarten St. Josef und die Kindertagesstätte St. Marien aus Hammelburg. Bis zum Sommer 2021 wird Coachin Beate Laumeyer von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Unterfranken am Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung in Würzburg die Einrichtungen bei der Optimierung der Verpflegungssituation individuell begleiten. Gemeinsam mit den Akteuren aus den Einrichtungen werden die Bayerischen Leitlinien für die Kitaverpflegung umgesetzt und ein zukunftsfähiges passgenaues Verpflegungskonzept für die Einrichtung erarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Vernetzungsstelle.

Mit regionalen Produkten

Im Fokus stehe hierbei die Etablierung einer gesundheitsförderlichen, wertgeschätzten, nachhaltigen und ökonomischen Mittagsverpflegung.

So wird beispielsweise der Speiseplan für die Mittagsmahlzeiten nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gestaltet. Um die Kinder täglich mit noch mehr frischen saisonalen Produkten aus der Region zu versorgen, werden die Möglichkeiten für den regionalen Lebensmitteleinkauf ausgelotet.

In Unterfranken profitieren in diesem Jahr sechs Kitas und vier Schulen vom Coaching. Bei einer gemeinsamen Online-Auftaktveranstaltung im Januar zeigten sich alle Schul-/Kitaleitungen, Köche/in, pädagogisches Personal, Schüler-/Elternvertreter/innen und Träger sehr motiviert, schreibt das Fachzentrum weiter.

In ganz Bayern profitierten bisher bereits fast 800 Kitas und Schulen vom Coaching und verbesserten ihr Verpflegungsangebot. Weitere Informationen über alle Angebote und Veranstaltungen der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung sowie des Fachzentrums Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung gibt es auf der Homepage des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter http://www.aelf-wu.bayern.de/ernaehrung/. red