CSU spendet an die Lebenshilfe

Die Steffelder CSU hat der Lebenshilfe Haßberge eine Spende in Höhe von 600 Euro und 60 Cent übergeben. Das Geld überbrachten Vorsitzender und Bürgermeister Alfons Hartlieb sowie Stellvertreterin Doris Simon im Namen des Ortsverbandes, dessen Mitglieder in den letzten Wochen erfolgreich gesammelt haben. Seit September 2019 und voraussichtlich bis Ende Juli 2021 sind Schule und Tagesstätte der Lebenshilfe, deren Einrichtung in Sylbach derzeit generalsaniert wird, in der einstigen Stettfelder Grundschule, in der ehemaligen Sparkasse sowie in einem eigens errichteten Container-Dorf untergebracht. Nach einem Brand in der Schule im Januar, bei dem Unterrichts- und Spielmaterial unbrauchbar wurde, diente wochenlang der ehemalige Gasthof Strätz als weiteres Notquartier. Mittlerweile konnten die Räume nach einer Renovierung wieder bezogen werden. rn