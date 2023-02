Katja Wunderling ist eine Sammlerin. Auf ihren Wanderungen durch die Wälder und Fluren Frankens sammelt sie Samen und Pflanzenteile, die sie zu Hause in ihrem Atelier auf Transparentpapier, grundiertem Packpapier oder Büttenpapier einarbeitet. So erzeugt sie ein Zusammenwirken von Natur und kultureller Handlung, dessen Ergebnisse uns in ein Zauberreich verlorener Welten zurückführen. Oft nennt sie ihre Arbeiten schlicht „organische Formen“, sicherlich weil ihr selbst die überzeugende Schönheit der Materialien und Kunstobjekte bewusst ist und sie deshalb auf bedeutungsschwangere Titel verzichtet, teilt Eleonore Schmidts-Stumpf von der Galerie im Saal mit. Die Galerie im Saal befindet sich in der Gangolfsbergstraße 10 in Eschenau. Heute um 18 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Zu sehen ist sie dann von Sonntag, 26. Februar, bis Sonntag, 19. März, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (09527/810501). Führungen sind möglich. Foto: Katja Wunderling