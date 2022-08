80 Tage Kultur erleben – das Spielzeugmuseum Neustadt startet am Freitag, 19. August, mit einem musikalischen Auftakt seiner neuen Veranstaltungsreihe . Von 16 bis 22 Uhr ist aufgrund der Wetterprognose, die den lang ersehnten Regen ankündigt, nun im Museumsinneren ein abwechslungsreiches Programm geboten. Für Essen und Trinken ist ausreichend gesorgt.

Wie das Spielzeugmuseum Neustadt mitteilt, steht in der Woche vom 23. bis 28. August anschließend die Reisekultur im Fokus: Am Dienstag, 23. August, um 19 Uhr heißt es: „Mit dem Rollstuhl um die Welt: Reisen mit Handicap“. Für die Bambergerin Sabine Wagner war das gar kein Problem. Sie und ihr Rollstuhl sind ein eingespieltes Team – zusammen haben sie bereits 2015 die Welt bereist. Wenige Tage nach ihrem bildreichen Vortrag im Spielzeugmuseum Neustadt wird sie erneut zu einer Weltreise aufbrechen.

Führung für Familien

Museumspädagogin Alexandra Taschner nimmt Klein und Groß mit auf eine Weltreise durch das Spielzeugmuseum Neustadt. Termin für diese besondere Familienführung ist am Mittwoch, 24. August, um 16 Uhr. Während der Führung unter dem Titel „So nah und doch so fern“ gilt es, Spannendes und Wissenswertes zu einzelnen Ländern kennenzulernen und mit allen Sinnen die Schönheit unserer Erde zu entdecken.

Für Quiz- und Reiseliebhaber

Am Donnerstag, 25. August, um 18 Uhr gibt es das ultimative Reisequiz. Alexandra Taschner nimmt alle Quizliebhaber an diesem Abend mit auf eine ganz besondere Reise: Es handelt sich um ein Quiz mit allen Sinnen zu spannenden, kuriosen und lustigen Fakten aus den verschiedensten Ländern unserer Erde.

Reiseberichte vom Balkan stehen am Freitag, 26. August, um 19 Uhr auf dem Programm. Christina McMullin liebt es zu reisen – besonders in Länder und Regionen, die für viele nicht gerade weit oben auf der Reiseliste stehen würden. So hat sie bereits zahlreiche Länder des Balkans bereist und Land und Leute in ihrer reichen kulturellen Vielfalt kennengelernt. Eindrucksvoll schildert sie von ihren Erfahrungen und Erlebnissen – und als ausgebildete Social-Media-Managerin hat sie auch die passenden Bilder im Gepäck.

Zu einigen Veranstaltungen wird um eine Voranmeldung gebeten. Alle Informationen und Preise gibt es online unter spielzeugmuseum-neustadt.de/de/veranstaltungen/. Dann auf „august/reise.kultur“ klicken. red