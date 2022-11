Auch im November trifft sich die Wandergruppe des Awo-Mehrgenerationen-Hauses unter der Leitung von Gitta Hofrichter wieder zweimal. Am Mittwoch, 9. November, geht es mit dem Frankenbus Richtung Seßlach. Die Wanderung führt dann auf dem neuen Marterl-Weg bei Seßlach entlang, wo zwölf steinerne Zeugen aus der Vergangenheit entdeckt werden können. Außerdem kann man den schönen Ausblick ins Rodachtal genießen. Anschließend ist ein gemeinsames Mittagessen in Seßlach geplant. Mit dem Frankenbus geht es dann wieder zurück nach Coburg . Die Länge der Tour beträgt etwa sechs Kilometer und ist als leicht einzustufen. Anmeldungen erfolgen bitte bis spätestens Montag, 7. November. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr an der Hauptpost. Die zweite Herbstwanderung führt am Mittwoch, 23. November, durch den Callenberger Forst, entlang des Goldbergsees nach Beiersdorf . Dort ist eine Mittagseinkehr geplant. Mit dem Stadtbus fährt die Gruppe danach wieder zurück nach Coburg . Die Länge dieser leichten Tour beträgt circa sieben Kilometer. Die Gruppe trifft sich 9.30 Uhr am Bahnhof. Anmeldungen sollten diesmal bis spätestens Montag, 21. November, erfolgen und sind beide Male jeweils telefonisch unter 09561/70538-0 möglich. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red