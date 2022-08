Die Sektion Neustadt bei Coburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) wandert am Sonntag, 11. September, vom Lütschetalstausee durch den Langen Grund zum Brunnen Soldatenborn und zur Schlossbergkanzel.

Nach dem Abstieg in das Tal der grasigen Lütsche gelangt man talaufwärts zum oberen Sieglitzteich zur Mittagsrast aus dem Rucksack. Anschließend steigen die Teilnehmer man zum alten Flößergraben ab bis zum „Ausgebrannten Stein“, einem künstlich angelegten 30 Meter langen Stollen. Nach der Querung des Sieglitzgrundes kommen die Wanderer zurück zum Stausee. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Aus organisatorischen Gründen bittet der DAV um Anmeldung bis Sonntag, 4. September, bei Wanderführer Martin Renner unter der Telefonnummer 09568/3001519. Treffpunkt zu dieser circa 14 Kilometer langen Wanderung ist um 8.30 Uhr am Angerparkplatz Mühlenstraße in Neustadt zur gemeinsamen Pkw-Abfahrt. red