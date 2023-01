Die Feuerwehr Stöppach mit ihren 54 Mitgliedern feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag . Dazu plant die Wehr eine kleinere Feier, die am Sonntag, 21. Mai, am Mehrzweckhaus und am Feuerwehrhaus stattfinden soll. Dazu will man neben den Ortsbürgern und Gemeindefeuerwehren auch die Patenwehr aus Stöppach Süd sowie die Führungskräfte und Gemeindevertreter einladen.

Begonnen wird mit einem Weißwurstfrühstück. Später soll es Backofenkuchen und Stöppacher Grillspezialitäten geben, wie der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Steffen Reißweber in seinem Bericht bei der Jahreshauptversammlung ausführte. Er ging auch auf verschiedene geplante Reparaturarbeiten am Mehrzweckhaus ein. Auch blickte er auf die Veranstaltungen sowie auf die Tätigkeiten und Anschaffungen des vergangenen Jahres zurück.

Das Engagement der Stöppacher Wehr wurde von Kreisbrandmeister (KBM) Krischa Heym und vom stellvertretenden Bürgermeister Frank Weber gelobt. Eine besondere Ehrung erfuhr Jürgen Truckenbrodt, der insgesamt neun Jahre den Feuerwehrverein als Vorsitzender führte und weitere 17 Jahre die Kassengeschäfte des Vereins gewissenhaft erledigte. Insgesamt war Truckenbrodt 29 Jahre im Vorstand aktiv. Jetzt übergab er das Kassenbuch an Oliver Brehm, der als neuer Kassier gewählt wurde. Vorsitzender Steffen Reißenweber ehrte Jürgen Truckenbrodt für sein außerordentliches Engagement für den Feuerwehrverein in besonderer Weise. In Abwesenheit wurde weiterhin Uwe Wank für eine 40-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein Stöppach geehrt. mst