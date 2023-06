AfD-Kandidat Robert Sesselmann holt bei der Landratswahl in Sonneberg 46,7 Prozent. Damit geht es am 25. Juni in die Stichwahl gegen den zweitplatzierten Jürgen Köpper von der CDU . Köpper hatte 35,7 Prozent erreicht.



Die Wahlbeteiligung war gering. Sie lag bei nur 49,1 Prozent. Sesselmann ist Mitglied im thüringischen Landtag. Rund 48.300 Wahlberechtigte waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich vom Wahlergebnis enttäuscht, er gab den Nichtwählern eine Mitverantwortung für den Wahlerfolg des AfD-Kandidaten. CDU-Landeschef Mario Voigt sagte, seine Partei werde in den zwei Wochen bis zur Stichwahl massiv um Wähler werben.

Die Thüringer AfD , Landeschef ist Björn Höcke , wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Die Landratswahl gar außerplanmäßig nötig geworden, weil der vorige Landrat aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste.