Fünf Tage, 20 Veranstaltungen zu Digitaler Transformation und zu Zukunftsthemen: Vom 10. bis 14. Oktober findet wieder „Total Digital – die Coburger Digitaltage“ statt – organisiert von Zukunft. Coburg .Digital, dem Digitalen Gründerzentrum der Region Coburg . Zukunft. Coburg .Digital unterstützt regionale Unternehmen bei der digitalen Transformation . Gleichzeitig begleitet die Initiative Gründer und digitale Start-ups beim Wachstum und vernetzt diese mit den Unternehmen vor Ort.

Bei den Coburger Digitaltagen können die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen der Region werfen, Start-ups, Experten und Künstler kennenlernen, sich spannenden Input zu digitalen Themen holen und sich mit Akteuren der Region vernetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Erstmals werden in diesem Jahr auch Künstler ihre digitale Kunst präsentieren und den Besuchern die Möglichkeit geben, selbst künstlerisch tätig zu werden. Ein weiteres kulturelles Highlight in diesem Jahr ist die Premiere des Schauspielstückes „Versprochenes Reich“ des Landestheaters Coburg in der Alten Kühlhalle.

Zum Programm geht es auf totaldigitalcoburg.de.

Ganz im Sinne der modernen Arbeitswelt finden die Veranstaltungen online, in Präsenz und zum Teil hybrid statt – mit einer Übertragung via Youtube für alle, die nicht persönlich teilnehmen können oder wollen. red