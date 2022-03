Eine sehr seltene staatliche Ehrung konnte Landrat Sebastian Straubel in Lautertal vornehmen. Thomas Knoch wurde das Feuerwehrehrenkreuz für 50 Jahre Dienst in der Feuerwehr verlieren. Straubel führte vor Augen, dass diese Ehrung erst dreimal im Landkreis Coburg vollzogen werden konnte. In einer Laudatio arbeitete Straubel das Wirken seines Nachbarn überzeugend heraus. Thomas Knoch trat am 1. Januar 1972 als 14-Jähriger in die Feuerwehr Rödental ein, bevor er 1981 in die Lautertaler Wehr übertrat. „Du bist ein Vorbild für viele“, unterstrich Straubel, der die nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft Knochs nicht unerwähnt ließ. Kreisbrandrat Stefan Püls rief in Erinnerung, dass Thomas Knoch über 20 Jahre lang Jugendwart der Lautertaler Feuerwehr war. Mit seinem Engagement habe er den Grundstein für eine solide und erfolgreiche Jugendarbeit gelegt.Püls verlieh das bayerische Ehrenkreuz in Silber des Landesfeuerwehrverbandes. Bürgermeister Karl Kolb sagte: „Es ist mir eine Ehre, dir im Namen aller Bürgerinnen und Bürger zu den Auszeichnungen zu gratulieren.“ Von seinen Feuerwehrkollegen bekam der Jubilar zudem eine fast schulterhohe Skulptur, den „hölzernen Thomas“, als Geschenk. mr