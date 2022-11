Der Obst- und Gemüsemarkt sowie die Wochenmärkte ziehen in die Spit. Das teilt die Stadt Coburg mit und bittet um Beachtung. Der freudige Grund: Der erste Advent rückt näher.

Aufbau ab Montag

Am Montag beginnen die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt, auch der Weihnachtsbaum wird voraussichtlich gegen Mittag am Markt ankommen. Die Coburger Markthändlerinnen und Markthändler werden daher bis zum Ende der Weihnachtszeit ihre Stände an anderen Orten aufstellen.

Die Märkte werden in der Spitalgasse ihren Platz finden. Das gilt in diesem Jahr auch für die Obst- und Gemüsemärkte, die sonst in der Weihnachtszeit auf dem Albertsplatz untergebracht waren. Der große Samstagsmarkt wird sich vom Spitaltor über die Spitalgasse bis auf den Marktplatz ziehen.

Wie die Stadt Coburg mitteilt, findet der letzte Wochenmarkt rund um den Albert daher schon an diesem Wochenende statt. Dann freuen sich die Coburger Markthändlerinnen und Markthändler an den neuen Standorten auf Stammkunden und -kundinnen und natürlich auf „neue Gesichter“. red