Mit der Gewahrsamnahme eines 33-jährigen Ladendiebes endete am frühen Montagabend ein Polizeieinsatz in der Coburger Innenstadt . Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann aus dem Landkreis Sonneberg am Montagnachmittag um 13.40 Uhr aus einem Kiosk am Coburger Bahnhof in der Lossaustraße Nahrungs- und Genussmittel im Wert von 30,75 Euro entwendet. Eine Kundin fertigte mit ihrem Smartphone noch ein Foto des Täters, der vom Bahnhof aus in unbekannte Richtung flüchtete. Er konnte von den eingesetzten Polizisten auch nicht mehr aufgegriffen werden.

Um 17.40 Uhr tauchte der Mann in einem Discounter in der Straße „Am Viktoriabrunnen“ in Coburg auf und entwendete dort eine Flasche Wodka im Wert von 12,99 Euro. Die Flucht des Mannes beendeten die Beamten im Zuge der Fahndung auf dem Coburger Marktplatz. Der angetrunkene Ladendieb , der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen.

Anhand der Fotos der Zeugin im Coburger Bahnhof konnten die Beamten den zunächst unbekannten Ladendieb ermitteln. Dem Mann werden nun zwei Ladendiebstähle zur Last gelegt. Nach der Ausnüchterung setzten die Beamten den Thüringer wieder auf freien Fuß. pol