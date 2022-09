Ab Oktober startet wieder eine kostenfreie Helferschulung durch die Fachstelle für pflegende Angehörige . Engagierte, ehrenamtliche Helfer können nach dieser Qualifizierung gegen eine Aufwandsentschädigung niedrigschwellige Betreuungsangebote in der häuslichen Umgebung durchführen. Die Qualifizierungsmaßnahme findet im Rahmen eines staatlich anerkannten Schulungskonzepts statt. Das Angebot kann in Kombination mit einer Zusatzqualifikation für hauswirtschaftliche Hilfe absolviert werden. Alle Absolventen können im Anschluss in der Betreuung und Unterstützung von älteren Menschen tätig werden.

Infoveranstaltung

Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, ist eingeladen, an der Infoveranstaltung teilzunehmen, die Dienstag, 4. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr stattfindet. Dort werden alle weiteren Fragen rund um die Qualifizierung beantwortet. Die Schulung umfasst insgesamt 40 Unterrichtseinheiten. In der Regel ist ein Termin pro Woche wahrzunehmen. Anfang November bekommen die Teilnehmer ihr Zertifikat ausgehändigt und können vermittelt werden.

Anmeldung nötig

Die Kursreihe findet im Awo-Mehr-Generationen-Haus, Oberer Bürglaß 3, statt. Interessierte melden sich bitte unter der Telefonnummer 09561/705380 an. Nach der Veranstaltung werden die Schulungstermine bekanntgegeben. red