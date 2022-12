Immer mehr Künstler erteilen ihre Zusage für ein tolles Musikfestival in der traumhaften Kulisse des Coburger Schlossplatzes im Sommer 2023. Am 12. August beim HUK-Coburg-Open-Air kommen Hip-Hop-Fans voll auf ihre Kosten, denn der Berliner Rapper „Kontra K“ hat sich angesagt. Das teilt der Veranstaltungsservice Bamberg mit.

Nach der komplett ausverkauften „Die letzten Wölfe“-Tour 2019/2020, bei der „Kontra K“ in den größten Arenen Deutschlands an manchen Abenden vor bis zu 15.000 Menschen eine Show spielte, deren Produktion ihresgleichen suchte, legte der Rapper diesen Sommer mit gefeierten Gigs bei den großen Festivals von Hurricane bis Taubertal nach. Jetzt ist er auf großer „Der Sonne entgegen“-Tour. Der Vorverkauf ist gestartet. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zuletzt stand „Kontra K“ der bürgerlich Maximilian Diehn heißt, aber im Fokus der Staatsanwaltschaft Berlin . Offenbar soll er geplant haben, Drogen in „nicht geringer Menge“ zu handeln. Er soll dabei ein Mobiltelefon der Marke EncroChat verwendet haben, berichtet der NDR . Auch die Angeklagten im laufenden Drogenprozess in Coburg sollen über das System ihren Handel betrieben haben. Der französische Geheimdienst hatte EncroChat seinerzeit entschlüsselt und entsprechende Daten auch mit deutschen und anderen europäischen Ermittlern geteilt. „Kontra K“ soll über sein Krypto-Handy Geschäfte über rund 100 Kilo Cannabis verabredet haben. Er wollte demnach die Drogen in Deutschland verkaufen. red