Die Corona-Pandemie ging nicht spurlos am Gesangverein Großheirath-Buchenrod vorbei. Dessen wurden sich alle bei der Hauptversammlung bewusst. Die Sängerzahl ging während der Pandemie zurück, so dass jetzt der ehemalige Gospelchor in den gemischten Chor integriert werden musste. Nur noch 28 Aktive sind im Gesangverein, 2019 waren es noch 42. Für alle, die mitsingen möchten: Das neue Probenlokal ist im Haus der Bäuerin. Geprobt wird zurzeit immer donnerstags ab 20 Uhr. Auch Ehrungen wurden vorgenommen. So wurde Horst Hümmer für 60 Jahre Singen mit Urkunden und Ehrennadeln regelrecht überhäuft. Weiterhin wurde für 25 Jahre Singen Andrea Pohl geehrt. mst